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Spor

12 Dev Adam, İtalya'ya kaybetti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında İtalya'yı konuk etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı İtalya 80-67 kazandı.

Haber Merkezi20 Şubat 2025 Perşembe 22:39 - Güncelleme:
12 Dev Adam, İtalya'ya kaybetti
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında ağırladığı İtalya'ya 80-67 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunda A Milli Takım skor üretmekte zorlandı. Pota altından etkili olan İtalya, ilk çeyreği 17-12 önde tamamladı.

İkinci periyoda baskılı başlayan İtalya, 13. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 16-26. Millilerin basit hatalarını iyi değerlendiren "Gök Mavililer", Bortolani'nin basketleriyle 18. dakikada 18 sayılık fark yakaladı: 23-41. Türkiye, Cedi Osman ile üst üste sayılar bulmasına rağmen farkın azalmasına izin vermeyen İtalya, soyunma odasına 48-31 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte toparlanan ve savunmasını sertleştiren A Milli Takım, periyodun bitimine 53 saniye kala Onuralp Bitim'in turnikesiyle farkı 8 sayıya kadar indirdi: 50-58. İtalya, son çeyreğe 60-50 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta "Gök Mavililer", 35. dakikada farkı 16 sayıya (52-68) çıkardı. Milli takım, Onuralp Bitim'in art arda kaydettiği 11 sayıyla 36. dakikada farkı 7'ye çekti: 63-70. Kalan bölümde kritik basketler bulan İtalya, karşılaşmadan 80-67 galip ayrıldı.

GRUPTA İKİNCİ MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda çıktığı 5. maçta ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen milliler, Macaristan (2) ve İzlanda ile oynadığı 3 müsabakayı kazandı. "12 Dev Adam", İtalya'ya ise deplasmanda ve iç sahada mağlup oldu.

Türkiye, B Grubu'ndaki 6. ve son maçında 23 Şubat Pazar günü İzlanda'ya konuk olacak.

SEMİH ERDEN'E TEŞEKKÜR

Basketbolculuk kariyerini noktalayan eski milli oyuncu Semih Erden'e teşekkür edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tunçeri, mücadelede ilk periyodun ardından Erden'e çerçeveletilmiş milli takım forması takdim etti. BGM'de bulunan taraftarlar, basketbola ve milli takıma hizmetleri dolayısıyla Semih Erden'i alkışlayarak onurlandırdı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Andris Aunkrogers (Letonya), Blaz Zupancic (Slovenya)

Türkiye: Larkin 4, Kenan Sipahi 2, Cedi Osman 16, Ercan Osmani 3, Furkan Haltalı 4, Şehmus Hazer 13, Onuralp Bitim 13, Sadık Emir Kabaca 3, Furkan Korkmaz 2, Erkan Yılmaz 2, Muhsin Yaşar 2, David Mutaf 3

İtalya: Pajola 12, Spagnolo 14, Severini, Procida 12, Diouf 8, Sarr 2, Bortolani 16, Caruso 4, Rossato 1, Akele 11

1. periyot: 12-17

Devre: 31-48

3. periyot: 50-60

  • A Milli Erkek Basketbol Takımı
  • 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
  • İtalya

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