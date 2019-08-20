12 Dev Adam iyi bir yolda

ÇİN’DE 31 Ağustos’ta başlayacak olan Dünya Kupası’nda mücadele edecek Basketbol A Milli Takımımız’ın forvet oyuncusu Cedi Osman, 12 Dev Adam’ın iyi bir yolda olduğunu söyledi. Kariyerine NBA’de Cleveland Cavaliers takımında devam eden Cedi, “Çok genç bir milli takımımız var. Genç ama çok da yeteneli... Yavaş yavaş bu ekip tecrübe kazanmaya başladı. Umuyorum ki bir kaç sene içerisinde Avrupa’nın iyi takımlarından birisi olacağız. Dünya Kupası öncesi hazırlık dönemimiz de çok iyi geçti. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bizim için önem arz eden hazırlık turnuvalarına katıldık. Katıldığımız bu turnuvalar kendimizi görmemiz açısından bizlere çok yarar sağladı. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Takımın havası da gayet iyi. Hepimiz çok heyecanlıyız. İnşallah hayırlısı olur. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Çok da yakınız. Herkes çok mutlu. Bu da şampiyona öncesi bizim için büyük bir avantaj. Türkiye’nin yüzünü güldürmek istiyoruz” dedi.