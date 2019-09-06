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12 Dev Adam olimpiyat elemeleri için sahaya çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçını yarın Karadağ ile oynayacak.

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Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan milli takım, klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arayacak.
 
İlk tur E Grubu'ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçını yarın TSİ 14.30'da F Grubu'nu son sırada bitiren Karadağ ile yapacak. Dongguan Spor Salonu'ndaki mücadele NTV'den naklen yayınlanacak.
 
Ay-yıldızlı ekip, O Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası'nı tamamlayacak.
 
Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ikinci karşılaşmasında ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu. Grubun son karşılaşmasında Çekya'ya 91-76 yenilen Türkiye, 2. tur şansını yitirmişti.
 
O Grubu'nda günün diğer maçında TSİ 10.30'da Yeni Zelanda ile Japonya karşı karşıya gelecek.
 
Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.
 
- 2. tur mücadelesi de başlıyor
 
2019 FIBA Dünya Kupası'nda 2. tur mücadelesi yarın başlayacak.
 
İlk turda olduğu gibi 2. turda dörderli gruplarda mücadele edecek 16 takım, çeyrek final mücadelesi verecek.
 
Ekipler, birinci turda ilk üç içindeki takımlara karşı aldıkları puanları 2. tura da taşıdı. 2. turda oynanacak ikişer karşılaşmanın ardından ilk iki içinde yer alacak 8 ülke çeyrek finale yükselecek.
 
Turnuvanın 2. turunda yarın oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
 
K Grubu: (Shenzen Bay Spor Merkezi)
 
11.30 Brezilya-Çekya
 
15.30 ABD-Yunanistan
 
L Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)
 
11.00 Avustralya-Dominik Cumhuriyeti
 
15.00 Fransa-Litvanya
 
- Klasman mücadelesinde iki maç daha oynanacak
 
Klasman mücadelesinde yarın ayrıca P Grubu'nda karşılaşmalar gerçekleştirilecek.
 
Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki maçların TSİ programı şu şekilde:
 
11.00 Kanada-Ürdün
 
15.00 Almanya-Senegal
 
POTADA 992. MİLLİ SINAV
 
2019 FIBA Dünya Kupası'nda yarın klasman mücadelesine başlayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 992. maçı oynayacak.
 
Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da oynayan A Milli Takım, 83 yıllık tarihinde 991 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 509'unu kazanan Türkiye, 481 karşılamadan mağlup ayrıldı. Milliler, bir müsabakayı da beraberlikle tamamladı.
 
- Ufuk Sarıca ile 22. resmi maç
 
A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve Çin'deki organizasyon olmak üzere 21 resmi karşılaşmaya çıktı.
 
Sarıca'nın başantrenörlüğünde 11 galibiyet alan milliler, 10 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.
 
Milliler, Sarıca döneminde Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise oynadığı üç maçın sadece birini kazanabilirken, iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
 
- Dünya Kupası'nda 36. maçına çıkacak
 
Dünya Kupası'nda 5. kez mücadele eden Türkiye, bu büyük turnuvada 37. karşılaşmasında Karadağ karşısına çıkacak.
 
Turnuvada 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2019 olmak üzere üst üste 5. kez yer alan milli takım, bu organizasyondaki 36 karşılaşmada 23 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı.
 
Bu arada Türkiye, Karadağ ile resmi karşılaşmalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

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