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Spor

12 Dev Adam, Polonya'ya tek sayı farkla yenildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası'nda Polonya'ya 87-86 mağlup oldu.

DHA18 Ağustos 2022 Perşembe 20:34 - Güncelleme:
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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası'ndaki ikinci maçında Polonya'ya 87-86'lık skorla kaybetti.

Yunanistan'ın Marousi kentinde bulunan OAKA Arena'da oynanan mücadeleye milliler; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Ay-yıldızlılar, Polonya karşısında ilk yarıyı 38-35 önde kapattı. A Milli Takım'da Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu 13'er sayıyla oynadı. Polonya'da ise Mateusz Ponitka 16 ve Cel Aaron 15 sayı kaydetti.

Ay-yıldızlılar turnuvadaki son maçında yarın TSİ 21.00'de Yunanistan ile karşılaşacak.

  • A Milli Erkek Basketbol Takımı
  • Polonya
  • Akropolis Turnuvası

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