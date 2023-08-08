İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2023 Salı / 22 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0054
  • EURO
    29,5884
  • ALTIN
    1671.48
  • BIST100
    7412.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

12 Dev Adam, Polonya'yı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Polonya'yı 87-84 yendi.

8 Ağustos 2023 Salı 22:20 - Güncelleme:
12 Dev Adam, Polonya'yı mağlup etti
ABONE OL

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası hazırlıkları kapsamında Polonya ile karşı karşıya gelen A Milli Basketbol Takımı, rakibini 87-84 mağlup etti.

Dengeli başlayan müsabakanın ilk çeyreği 15-15 eşitlikle tamamlandı. Düşük tempoda oynanan mücadelenin ikinci periyodunda da iki takımdan oyun olarak rakibine karşı net üstünlük kuran olmadı ve devre arasına 37-37 berabere girildi.

İlk yarıda ay-yıldızlı ekipte skor yükü dengeli dağılırken Onuralp 7, Alperen ile Ömer Faruk altışar, Furkan ise 5 sayı üretti. Polonya'da ise Balcerowski 13, Milicic 10 sayıyla takımlarında öne çıktı.

İkinci devrenin başında Sokolowski'nin basketleriyle etkili olan Polonya, 24. dakikada farkı 9 sayıya (41-50) çıkardı. Furkan Korkmaz'ın yönlendirmesinde Ömer Faruk Yurtseven'in skorer oyunuyla etkili olan milliler, 28. dakikada farkı 3 sayıya (53-56) indirdi. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Polonya, 3. çeyreği 62-59 önde tamamladı.

Son çeyreğe Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı'nın 3 sayı çizgisi gerisinden basketleriyle giren "12 Dev Adam" 34. dakikada 73-72 öne geçti. Alperen Şengün'ün arka arkaya kaydettiği basketlerle skor üstünlüğünü koruyan Türkiye, mücadeleyi 87-84 kazandı.

A Milli Takım'da 14'ü son çeyrekte olmak üzere 24 sayı üreten Alperen Şengün, hem maçın en skorer 2 oyuncusundan biri oldu hem de galibiyette başrolü oynadı. Millilerde Ömer Faruk Yurtseven 14, Onuralp Bitim ise 12 sayıyla mücadele etti.

Polonya'da ise Balcerowski 24 sayı kaydetti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Göksun Öz

Türkiye: Kenan Sipahi 8, Furkan Korkmaz 8, Okben Ulubay 3, Sadık Emir Kabaca 2, Ömer Faruk Yurtseven 14, Şehmus Hazer 3, Alperen Şengün 24, Sertaç Şanlı 6, Onuralp Bitim 12, Ercan Osmani 2, Erkan Yılmaz 2, Berke Büyüktuncel, Yiğitcan Saybir 3

Polonya: Zyskowski 8, Balcerowski 24, Sokolowski 9, Ponitka 14, Michalak 7, Pluta 8, Milicic 14, Nizol, Zolnierewicz, Groselle

1. Periyot: 15-15

Devre: 37-37

3. Periyot: 59-62

5 Faulle çıkan: 38.49 Sokolowski (Polonya)

  • SPOT
  • Milli Erkek Basketbol
  • FIBA Olimpiyat ön eleme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.