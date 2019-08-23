12 Dev Adam, Porto Riko'yu rahat geçti

Mücadelenin ilk çeyreğini 15-13 önde kapatan Milli Takım, 2'nci çeyrekte çok daha etkili bir oyun ortaya koyarak soyunma odasına 39-25 önde girdi. 2'nci yarıda rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen milliler, karşılaşmayı 72-64 kazandı.

Türkiye'nin turnuvada bir sonraki rakibi ise bugün oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak.

DHA