12 Dev Adam, Venezuela'yı geçemedi

Çin'de 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına ev sahibi ülkenin Suzhou kentinde devam eden A Erkek Milli Takımımız, Atlas Turnuvası yarı final maçında Venezuela’ya 71-68 mağlup oldu.

Suzhou Spor Merkezi’nde oynanan karşılaşmada Ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 39-32 geride kapattı.

Milli takımımızda Cedi Osman 33 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Semih Erden 18, Melih Mahmutoğlu 9 sayı kaydetti. Türkiye’de Ersan İlyasova ve Scottie Vilbekin ise ufak sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

Bu sonucun ardından millilerimiz 27 Ağustos Salı günü TSİ 11.30'da üçüncülük karşılaşması oynayacak. Millilerimizin rakibi bugün ve yarın oynanacak maçların ardından belli olacak.