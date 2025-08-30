İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Portekiz'i 95-54 mağlup ederek gruptaki üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı. Milliler Pazartesi günü Estonya ile karşılaşacak.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 22:55
12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te üçüncü maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi. Turnuvadaki ilk maçında Letonya'yı yenen Türkiye, ikinci maçından da Çekya'yı geçmişti. Milliler bugün de Portekiz karşında zorlanmadı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği 22-13 bizim üstünlüğümüz ile sonuçlandı. İkinci çeyrekte farkı açan 12 Dev Adam ilk yarıyı 51-27 önde bitirdi.

SON 16 TURUNU GARANTİLEDİK

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde farkı koruyan 12 Dev Adam, son bölüme 73-37 önde başladı. Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Türkiye, sahadan 95-54 galip ayrılıp turnuvada yoluna kayıpsız devam etmiş oldu. A Milli Takım bu galibiyetle son 16 turuna kalmayı garantiledi.

