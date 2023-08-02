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Spor

12 Dev Adam'da, FIBA Olimpiyatı öncesi ilk hedef İtalya

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenecek Trentino Basket Cup'ta mücadele edecek.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 13:26 - Güncelleme:
12 Dev Adam'da, FIBA Olimpiyatı öncesi ilk hedef İtalya
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenecek Trentino Basket Cup'ta mücadele edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Trentino Basket Cup'a ay-yıldızlıların yanı sıra İtalya, Çin ve Yeşil Burun Adaları katılacak.

TURNUVANIN MAÇ PROGRAMI (TSİ) ŞÖYLE:

4 Ağustos Cuma:

19.00 Çin-Yeşil Burun Adaları

21.30 Türkiye-İtalya

5 Ağustos Cumartesi:

19.00 Üçüncülük Maçı

21.30 Final Maçı

  • A Milli Erkek Basketbol Takımı
  • FIBA Olimpiyat
  • italya

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