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Spor

12 Dev Adam'dan Belçika'ya 15 sayı fark

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2022'deki dördüncü maçında Belçika'yı 78-63 mağlup ederek üçüncü galibiyetini elde etti.

AA6 Eylül 2022 Salı 16:26 - Güncelleme:
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 4'üncü maçında Belçika'yı 78-63'lük skorla yenerek 3'üncü galibiyetini aldı.

Türkiye'de Alperen Şengün 24, Furkan Korkmaz 16 ve Ercan Osmani 12 sayıyla mücadele etti.

Tiflis Arena'da oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, müsabakaya Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını milliler, 37-30 önde tamamladı.

Milliler, grubundaki son maçında yarın TSİ 14.30'da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Dariusz Zapolski (Polonya), Manuel Beniamino Attard (İtalya)

Belçika: Lecomte 8, Gillet 3, Vanwijn 11, Bako 2, Obasohan 4, Mwema, Tumba, Tabu 6, De Zeeuw 5, Libert 7, Bratanovic 15, Bleijenbergh 2

Türkiye: Larkin 3, Cedi Osman 8, Furkan Korkmaz 16, Alperen Şengün 24, Sertaç Şanlı 7, Buğrahan Tuncer, Şehmus Hazer 8, Ercan Osmani 12, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 6-20

Devre: 30-37

3. Periyot: 47-59

Beş faulle çıkan: 39.11 Sertaç Şanlı (Türkiye)

  • A Milli Basketbol Takımı
  • Belçika
  • 2022 Avrupa Şampiyonası

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