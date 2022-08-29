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  • 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
Spor

12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası için 12 kişilik kadrosu belli oldu.

AA29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:14 - Güncelleme:
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FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadroda yer alan milli oyuncular şöyle:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.

Milli takım, A Grubu'nda Karadağ, Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika ile mücadele edecek. A Grubu maçlarına Gürcistan'ın başkenti Tiflis ev sahipliği yapacak.

  • A Milli Erkek Basketbol Takımı
  • FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası
  • Türkiye Basketbol Federasyonu

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