12 Dev Adam'ın rakibi Yeni Zelanda | CANLI ANLATIM
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya geliyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
İLK ÇEYREK SONUCU: Türkiye 31 - Yeni Zelanda 26
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