Galatasaray için Kolombiya basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

Radio Colombia'dan Pipe Sierra'nın haberine göre; Girona ile yollarını ayırmaya hazırlanan 27 yaşındaki Kolombiyalı milli sol bek Johan Mojica için iki kulüp sıraya girdi. Mojica'nın Galatasaray ve Marsilya'dan teklifler aldığı, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde son kararını vererek bu iki kulüpten birine transfer olacağı belirtildi.

Temmuz 2018'de Girona'ya 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kolombiyalı sol bek, geçen sezonu sakatlığı sebebiyle kaçırmış ve sadece Levante mücadelesinde 19 dakika forma giyebilmişti.

JOHAN MOJICA KİMDİR?

TAM ADI: Johan Andres Mojica Palacio

DOĞUM TARİHİ: 21 Ağustos 1992

UYRUĞU: Kolombiya / İspanya

YAŞI: 27

BOYU: 1,85

MEVKİ: Sol bek

AYAK: Sol

ÖNCEKİ KULÜPLER: Deportivo Cali, Rayo Vallecano, Real Vallodolid, Girona