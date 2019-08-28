'1-2 gün içinde Galatasaray'a gelebilir'
Girona ile yollarını ayırmaya hazırlanan Johan Mojica 1-2 gün içerisinde ya Galatasaray ya Marsilya forması giyecek.
- Sporx
Galatasaray için Kolombiya basınından flaş bir transfer iddiası geldi.
Radio Colombia'dan Pipe Sierra'nın haberine göre; Girona ile yollarını ayırmaya hazırlanan 27 yaşındaki Kolombiyalı milli sol bek Johan Mojica için iki kulüp sıraya girdi. Mojica'nın Galatasaray ve Marsilya'dan teklifler aldığı, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde son kararını vererek bu iki kulüpten birine transfer olacağı belirtildi.
Temmuz 2018'de Girona'ya 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kolombiyalı sol bek, geçen sezonu sakatlığı sebebiyle kaçırmış ve sadece Levante mücadelesinde 19 dakika forma giyebilmişti.
JOHAN MOJICA KİMDİR?
TAM ADI: Johan Andres Mojica Palacio
DOĞUM TARİHİ: 21 Ağustos 1992
UYRUĞU: Kolombiya / İspanya
YAŞI: 27
BOYU: 1,85
MEVKİ: Sol bek
AYAK: Sol
ÖNCEKİ KULÜPLER: Deportivo Cali, Rayo Vallecano, Real Vallodolid, Girona
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