28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8163
  • 6,4622
  • 286.996
  • 95712.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

'1-2 gün içinde Galatasaray'a gelebilir'

Girona ile yollarını ayırmaya hazırlanan Johan Mojica 1-2 gün içerisinde ya Galatasaray ya Marsilya forması giyecek.

  • Sporx
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray için Kolombiya basınından flaş bir transfer iddiası geldi.
 
Radio Colombia'dan Pipe Sierra'nın haberine göre; Girona ile yollarını ayırmaya hazırlanan 27 yaşındaki Kolombiyalı milli sol bek Johan Mojica için iki kulüp sıraya girdi. Mojica'nın Galatasaray ve Marsilya'dan teklifler aldığı, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde son kararını vererek bu iki kulüpten birine transfer olacağı belirtildi.
 
Temmuz 2018'de Girona'ya 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kolombiyalı sol bek, geçen sezonu sakatlığı sebebiyle kaçırmış ve sadece Levante mücadelesinde 19 dakika forma giyebilmişti.
 
JOHAN MOJICA KİMDİR?
 
TAM ADI: Johan Andres Mojica Palacio
DOĞUM TARİHİ: 21 Ağustos 1992
UYRUĞU: Kolombiya / İspanya
YAŞI: 27
BOYU: 1,85
MEVKİ: Sol bek
AYAK: Sol
ÖNCEKİ KULÜPLER: Deportivo Cali, Rayo Vallecano, Real Vallodolid, Girona

Şemdinli´de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Aydın'da can pazarı! Servis otobüsü tarlaya uçtu, çok sayıda yaralı var

Aydın'da can pazarı! Servis otobüsü tarlaya uçtu, çok sayıda yaralı var

Taarruz tipi İHA'lar 2025'te geliyor!

Taarruz tipi İHA'lar 2025'te geliyor!

Quaresma'nın yeni adresi belli oldu

Quaresma'nın yeni adresi belli oldu

Ordu'da akrabalar arasındaki arazi kavgası kamerada

Ordu'da akrabalar arasındaki arazi kavgası kamerada

Hastalar sıra beklerken alışveriş yaptı! Yetkili kurumdan açıklama geldi

Hastalar sıra beklerken alışveriş yaptı! Yetkili kurumdan açıklama geldi

Polis kılıktan kılığa girdi, şebekeyi böyle çökertti

Polis kılıktan kılığa girdi, şebekeyi böyle çökertti

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

ABD Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu

ABD Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu
 

POPÜLER HABERLER

Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, ağlayarak özür diledi

Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, ağlayarak özür diledi

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA