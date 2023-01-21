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Spor

Yıllar sonra bir ilk! Okan Buruk, Fatih Terim'i yakaladı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Sarı-kırmızılılarda üst üste 9. galibiyetini alan Okan Buruk, Fatih Terim'i yakaladı. İşte detaylar...

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 21:25 - Güncelleme:
Yıllar sonra bir ilk! Okan Buruk, Fatih Terim'i yakaladı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in ardından Spor Toto Süper Lig'de sarı-kırmızılılarla ile bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu.

OKAN BURUK SERİYE BAĞLADI

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu.

FATİH TERİM VE MUSTAFA DENİZLİ'Yİ YAKALADI

Sarı-kırmızılılar, ligde daha önce 1987-1988 sezonunda Mustafa Denizli döneminde ve 2011-2012 sezonunda da Fatih Terim yönetiminde art arda 9 galibiyete ulaşmıştı.

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