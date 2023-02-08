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Spor

120 Beşiktaş taraftarı aşevi kurmak için Hatay'a gidiyor

Beşiktaş, deprem bölgesindeki afetzedelere yardımcı olmak için 120 taraftarının Hatay'a gitmek üzere yola çıktığını açıkladı.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 12:41 - Güncelleme:
120 Beşiktaş taraftarı aşevi kurmak için Hatay'a gidiyor
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Beşiktaş, Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin yaralarını sarmak için yardım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda siyah-beyazlılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Hatay'daki depremzedelere destek olmak ve sıcak yemek dağıtmak amacıyla 120 siyah-beyazlı taraftarın bölgeye hareket ettiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ardından depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Kulübümüzün çağrılarına binlerce taraftarımız ve vatandaşımız, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne gönderdikleri hayati öneme sahip ihtiyaç malzemeleriyle cevap vermeye devam ediyor. Vodafone Park'ta toplanan 120 taraftarımız, depremzedelere destek olmak ve sıcak yemek dağıtmak amacıyla aşevi için gerekli malzemelerle birlikte otobüslerle Hatay'a yola çıktılar" ifadeleri kullanıldı.

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