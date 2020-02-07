13 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

07.02.2020 17:34 - Güncelleme: 07.02.2020 17:34

Süper Lig'den 13 kulüp ile birlikte Galatasaray'dan Emre Akbaba'nın da aralarında olduğu birçok oyuncu ve birçok menajer, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA VE SEVKLER

11- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın, 11/3, 14/5, 18/b-ç, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın,11/3,18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.