13 yıl sonra hasret sona erdi! St. Pauli Bundesliga'ya geri döndü

Almanya 2. Bundesliga'nın 33. haftasında lider St. Pauli, Osnabrück'ü konuk etti. Millerntor Stadı'nda oynanan maçtan 3-1 galip ayrılan ev sahibi takım, sezonun bitmesine bir hafta kala Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.

St. Pauli'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 58. dakikalarda Oladapo Afolayan ile 68. dakikada Marcel Hartel attı. Osnabrück'ün tek golü 90+1. dakikada penaltıdan Lars Kehl'den geldi.

13 YILLIK HASRET SONA ERDİ

İlk iki sıradaki takımların doğrudan Bundesliga'ya yükseldiği 2. Bundesliga'da 66 puana ulaşan lider St. Pauli, bitime bir hafta kala üçüncü Düsseldorf ile arasındaki farkı 6'ya çıkardı. St. Pauli böylece 13 yıl aradan sonra Bundesliga'ya çıktı.

Ligde 25 puanla son sırada yer alan Osnabrück ise küme düştü.