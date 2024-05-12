İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2024 Pazar / 5 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 13 yıl sonra hasret sona erdi! St. Pauli Bundesliga'ya geri döndü
Spor

13 yıl sonra hasret sona erdi! St. Pauli Bundesliga'ya geri döndü

Almanya 2. Bundesliga'da mücadele eden St. Pauli, rakibi Osnabrück'ü 3-1'lik skorla mağlup ederek bitime bir hafta kala Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.

12 Mayıs 2024 Pazar 17:09 - Güncelleme:
13 yıl sonra hasret sona erdi! St. Pauli Bundesliga'ya geri döndü
ABONE OL

Almanya 2. Bundesliga'nın 33. haftasında lider St. Pauli, Osnabrück'ü konuk etti. Millerntor Stadı'nda oynanan maçtan 3-1 galip ayrılan ev sahibi takım, sezonun bitmesine bir hafta kala Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.

St. Pauli'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 58. dakikalarda Oladapo Afolayan ile 68. dakikada Marcel Hartel attı. Osnabrück'ün tek golü 90+1. dakikada penaltıdan Lars Kehl'den geldi.

13 YILLIK HASRET SONA ERDİ

İlk iki sıradaki takımların doğrudan Bundesliga'ya yükseldiği 2. Bundesliga'da 66 puana ulaşan lider St. Pauli, bitime bir hafta kala üçüncü Düsseldorf ile arasındaki farkı 6'ya çıkardı. St. Pauli böylece 13 yıl aradan sonra Bundesliga'ya çıktı.

Ligde 25 puanla son sırada yer alan Osnabrück ise küme düştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.