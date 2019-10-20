14 senelik seri devam ediyor

Bu tarihten sonra Kanarya rakibi ile yaptığı 10 maçtan 7’sini kazanırken, 3’ünde berabere kalmıştı. Sarı-Lacivertli ekip rakibine dün akşamki maçta da kaybetmeyerek seriyi 11 maça yükseltti. Öte yandan Fenerbahçe Süper Lig’de çıktığı son altı maçta ikinci galibiyeini aldı (2B 2M).