14 senelik seri devam ediyor
FENERBAHÇE, dün akşamki rakibi Denizlispor’a son olarak Mart 2005’teki maçta kaybetmişti.
- Star Spor
Bu tarihten sonra Kanarya rakibi ile yaptığı 10 maçtan 7’sini kazanırken, 3’ünde berabere kalmıştı. Sarı-Lacivertli ekip rakibine dün akşamki maçta da kaybetmeyerek seriyi 11 maça yükseltti. Öte yandan Fenerbahçe Süper Lig’de çıktığı son altı maçta ikinci galibiyeini aldı (2B 2M).
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