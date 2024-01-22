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Spor

14 yıl sonra kabusu yaşadı! Pendikspor'dan Fernando Santos'a soğuk duş

Beşiktaş'ın başında ikinci Süper Lig maçına çıkan Fernando Santos, Pendikspor karşısında 4-0'lık mağlubiyet aldı. Bu skorla Portekizli çalıştırıcı kariyerinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşadı. İşte detaylar...

Akşam22 Ocak 2024 Pazartesi 09:17 - Güncelleme:
14 yıl sonra kabusu yaşadı! Pendikspor'dan Fernando Santos'a soğuk duş
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Beşiktaş'ın başında ikinci Süper Lig maçına çıkan Fernando Santos, deplasmanda alınan 4-0'lık Pendik mağlubiyeti ile kariyerinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşadı. Son olarak PAOK'u yönetirken 2010 Şubat ayında PAS Giannina'ya 4-0 kaybeden tecrübeli hocanın takımları, 1996-97'den beri en fazla 4 farklı yenilgi aldı. Santos; 1997'de Estrela'nın başındayken Porto'ya 4-0, Sporting ile Rio Ave'ye 4-0, AEK'yı yönetirken Zenit'e 5-1 ve yine AEK ile Iraklis'e 4-0 kaybetti. Öte yandan Santos, Pendikspor yenilgisinin ardından, "Utanç duyuyoruz. Adana Demir maçında iyi bir galibiyet alacağız" diye konuştu.

NEREDEYSE YARIM ASIR OLMUŞTU

Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a deplasmanda 4-0 kaybeden Beşiktaş, 49 yılın en kötü istatistiklerine de imza atmış oldu. Siyah-Beyazlılar, 1975-76 ve 1980- 81 sezonlarının ardından ligin bu haftalarında en çok mağlubiyet aldığı sezonu yaşadı...

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