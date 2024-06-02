1461 Trabzon'u deviren Iğdır FK, 1. Lige yükseldi!

TFF 2. Lig play-off finalinde 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

Mücadeleyi 1-0 kazanan Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golü 447. dakikada Taha Can Velioğlu (k.k.) kaydetti.

1461 Trabzon'da Tunahan Ergül 45+2. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İki takımın futbolcuları da maç öncesinde İsrail'in Filistin'deki soykırımını protesto etti. 1461 Trabzon FK'nin futbolcular sahaya yanlarında Filistinli çocuklar varmış gibi çıkarken, Alagöz Holding Iğdır FK'li oyuncular ise "Soykırıma Hayır, Özgür Filistin" yazılı pankartı açtı.

