İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2024 Pazar / 26 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 1461 Trabzon'u deviren Iğdır FK, 1. Lige yükseldi!
Spor

1461 Trabzon'u deviren Iğdır FK, 1. Lige yükseldi!

TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde 1461 Trabzon FK'yi 1-0 mağlup eden Iğır FK, Trendyol 1. Lige yükseldi.

AA2 Haziran 2024 Pazar 22:34 - Güncelleme:
1461 Trabzon'u deviren Iğdır FK, 1. Lige yükseldi!
ABONE OL

TFF 2. Lig play-off finalinde 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

Mücadeleyi 1-0 kazanan Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golü 447. dakikada Taha Can Velioğlu (k.k.) kaydetti.

1461 Trabzon'da Tunahan Ergül 45+2. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İki takımın futbolcuları da maç öncesinde İsrail'in Filistin'deki soykırımını protesto etti. 1461 Trabzon FK'nin futbolcular sahaya yanlarında Filistinli çocuklar varmış gibi çıkarken, Alagöz Holding Iğdır FK'li oyuncular ise "Soykırıma Hayır, Özgür Filistin" yazılı pankartı açtı.

  • ığdır fk
  • 1461 trabzon fk
  • trendyol 1. lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.