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Spor

15 futbolcunun testi pozitif!

La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves, 15 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

18 Mart 2020 Çarşamba 19:42 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 19:42
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Avrupa'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, La Liga ekibi Alaves'i de çok ciddi şekilde etkiledi.

Alaves, 3'ü futbolcu olmak üzere kulüpte 15 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 3 oyuncuyla birlikte, teknik ekipten 7 kişide ve 5 çalışanda koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Alaves, testi pozitif çıkan isimlerin karantina altına alındığını ve gereken önlemlerin de hızlıca alındığını duyurdu.

Koronavirüs bulaşan kişilerin herhangi bir belirti taşımadığı ve şu anda iyi durumda olduğu da vurgulandı.

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