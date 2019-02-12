15 maçtır kazanamayan Nürnberg'te teknik direktör Michael Köllner ile yollar ayrıldı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Nürnberg, teknik direktör Michael Köllner'in görevine son verdi.
Nürnberg Kulübünden yapılan açıklamada Michael Köllner’in görevinden alındığı belirtildi.
Açıklamada, antrenör Boris Schommers ve kulübün eski oyuncusu Marek Mintal'in geçici olarak takımı çalıştıracağı ifade edildi.
Bundesliga’da 12 puanla 18. ve son sırada bulunan Nürnberg, en son eylül ayı sonunda Fortuna Düsseldorf'u 3-0 mağlup etmiş, ardından oynanan 15 maçta galibiyet alamamıştı.
Köllner yaklaşık 2 yıldan bu yana Nürnberg takımını çalıştırıyordu.
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