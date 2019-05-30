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1.5 milyon euro alacak

Beşiktaş ile 2+1 yıllık ön sözleşmeye imza atan Abdullah Avcı, yılda 9.8 milyon TL kazanacak. Avcı, 8 kişilik ekibiyle göreve başlayacak.

  • StarSpor
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MEDİPOL Başakşehir’deki macerasını noktalayan Abdullah Avcı Beşiktaş’tan 3 yılda servet kazanacak. Siyah-Beyazlılar’la 2+1 yıllık ön sözleşmeye imza atan 55 yaşındaki teknik direktör yıllık 1.5 milyon euro (yaklaşık 9.8 milyon lira) kazanacak. Kartal 3 yılda Avcı’ya bonuslar hariç yaklaşık 30 milyon lira ödeyecek. Abdullah Avcı, Beşiktaş’ta da Medipol Başakşehir’de birlikte görev yaptığı ekibiyle çalışacak. Abdullah Avcı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yaptığı görüşmede 8 kişilik ekibini getirmeyi şart koşmuş, bu isteği de kabul görmüştü. İşte Avcı’nın Siyah-Beyazlı takımda birlikte çalışacağı isimler şöyle: Recep Uçar, Orhan Ak (antrenör), Haluk Güngör (kaleci antrenörü), Caner Erol, Serdar Keşçi (Maç ve performans analizi), Can Kaplanoğlu (Bireysel performans antrenörü), Yaşar Çevikel (Psikolog), Özerk Tufan (Fiziksel performans antrenörü).

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