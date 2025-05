15. Spor Oyunlarında ödüller sahiplerini buldu

İstanbul'daki 350 okuldan 7 bin 500 öğrencinin katıldığı 15. İmam Hatip Spor Oyunları sona erdi. 11 ayrı branşta arkadaşlarıyla yarışarak derece kazanan gençler, düzenlenen törende kupa ve madalyaların sahibi oldu.

Öncü Spor Kulübü tarafından ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle ve Ülker sponsorluğunda düzenlenen 15. İmam Hatip Spor Oyunları Ödül Töreni, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda sporcular, aileleri, spor camiasından önemli isimler, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara ve protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Törende ferdi ve takım sporlarında yarışmaların yapıldığı tüm branşlarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Sporcu gençlerin ödüllendirildiği törende BMX Rampa Show ekibi de bir gösteri yaptı.

ÇİFT KANATLI SPORCULAR OLACAKSINIZ

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, 15'incisi düzenlenen ödül töreninde istikamet üzere olan genç sporcularla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Ceylan, "Allah'a hamdediyoruz ki dünyanın bu kadar organize kötülükle bir araya geldiği bir dönemde çürümüş sistemlerin aksine dimdik duruşuyla barışı, kardeşliği, adaleti ve merhameti ayağa kaldıracak genç nitelikli sporcularımız var. Rabbim sayılarınızı artırsın ve imam hatipli kadroları dünyanın umudu haline getirsin" dedi. Sporla yoğrulan çift kanatlı gençlerin dünyayı ve ukbayı kuşatacak isimler olduklarını kaydeden Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Bizler belki maçımızı kaybedeceğiz, gol kaçıracağız ama bir vakit namazını kaçırmayan duruşu ve istikametini kaybetmeyen gençler olarak her zaman var olacağız. Bazen üzüldünüz, bazen gözyaşı döktünüz ama günün sonunda kocaman bir mutluluk tablosu çizdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, Rabbim sayılarınızı artırsın. İmam hatipli gençleri dünyanın dört bir yanında muzaffer ve muvaffak eylesin.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASINI DÜZENLEYECEĞİZ

Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara da 15. İmam Hatip Spor Oyunları Ödül Töreni'nde azmin, çabanın, sabrın ve kardeşliğin ödüllendirildiği bir buluşmada olduklarını belirterek, "Asıl ödül, bugün burada olmak; birlikte başarmış olmak tüm kardeşlerimizle birlikte büyük bir aile olmak, imam hatip ailesinin bir ferdi olmaktır" dedi. İmam Hatip Spor Oyunlarının 15. yılında bir geleneğe ve bir markaya dönüştüğünü belirten Kara, "Artık, İmam Hatip Spor Oyunlarını ülke geneline yayarak İmam Hatip Spor Oyunları Türkiye Şampiyonasını düzenleyeceğiz. Bugün Türkiye'deki her 8 öğrenciden biri imam hatipli. O halde yarın olimpiyatlarda yarışan her 8 sporcudan biri de imam hatipli olmalı. Bu inanç, bu çalışkanlık, bu birlik ruhu bizde var. Eğer bu inancı diri tutarsak, eğer bu kardeşliği korursak, sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya örnek olacak bir gençlik yetiştirebiliriz. Yeni Türkiye yüzyılını, yarınları birlikte inşa edebiliriz" diye konuştu. Kara, spor imam hatip liselerinin de federasyonlarla birlikte çalışarak sporcu yetiştiren eğitim kurumları haline geleceğini aktardı.

EN İDDİALI ALANLARIMIZDAN BİRİ SPOR

Salondaki tabloyu görmekten çok mutlu olduğunu belirten Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen de imam hatip okullarının geleneğinde sporun her zaman yerinin olduğunu söyledi. İmam hatip okullarında 2014 yılından itibaren farklı alanlarda öğrenci yetiştirdiklerinin ve yetenekleri keşfettiklerinin altını çizen İşleyen sözlerini şöyle sürdürdü: Biz fen ve sosyal bilimler alanında açtığımız okullarda akademik alanda öğrencilerimizi hem LGS hem de YKS başarıyla yetiştirdik. Öğrencilerimizi musiki projesi, spor okulları, yabancı dil, çocuk gelişimi gibi 12 alanda yetiştiriyoruz. En iddialı alanlarımızdan biri de spor. Bu sene 29 imam hatip spor lisemizde ve 2 spor ortaokulumuzda gençlerimize eğitim veriyoruz. Bugün pek çok alanda binlerce madalya alan imam hatip liselerimiz var. İnşallah bunların sayısı daha da artacak.

HER GENCİMİZ SPOR YAPMALI

İstanbul Valisi Davut Gül ise hitabında Spor Şehri İstanbul projesinde her öğrencinin yeteneğine göre spor yapmasını arzu ettiklerini ifade ederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle 2 bin 700 spor kulübüne ulaştık. 12 binlerde olan lisanslı sporcu sayımız 800 binlere yaklaştı. Hedefimiz 1 milyon sporcuya ulaşmaktır" dedi. İmam Hatip Spor Oyunlarının 15 yıldan beri yapıldığını ve bir şeyi sürdürülebilir kılmanın çok önemli olduğunu hatırlatan Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız valilerimizle her toplantısında gençlerimizi bizlere emanet ediyor. Dolasıyla gençlerimize yönelik her faaliyetin içinde olmaya gayret ediyoruz. Bir kez daha yarışan ve bu organizasyonun içinde olan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

SPORLA AYAKLARI YERE DİMDİK BASAN NESİLLER YETİŞTİRİYORUZ

İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay da göreve başladığı ilk günden beri ayakları üzerinde dimdik duran, her türlü hedefe kararlılıkla yürüyen, sporla iç içe olan gençler yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi. Özbay, "İstiyoruz ki sporla yetişen imam hatipliler, ilahiyatlılar, hafızlar olsun, bilim adamları olsun. Dünyanın beşten büyük olduğunu korkusuzca haykıran cumhurbaşkanı olsun. Çocuklar ölürken sessiz kalınmayacağını haykıran nesiller yetişsin. Yaratanı, yaratılanı bilen nesiller yetişsin" ifadelerini kullandı.

15 YILLIK GELENEK

Öncü Spor Kulübü tarafından 2005 yılından itibaren gerçekleştirilen İmam Hatip Spor Oyunları, bu yıl da İstanbul'un ilçelerindeki tüm imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi öğrencilerinin katılımıyla yapıldı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ülker desteğiyle gerçekleştirilen program, aralık ayında çeşitli spor branşlarında düzenlenen karşılaşmalarla başladı. Müsabakaların yapıldığı 5 ayın ardından turnuva, ödül töreni ile sona erdi.

11 BRANŞTA ÖDÜLLER VERİLDİ

Gençleri spora yönlendirmek ve onların farklı spor branşlarındaki yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları'na geçen yıl 350 okuldan 4 bin 500 öğrenci katılmıştı. Bu yıl ise katılım daha da artarak 350 okuldan toplam 7 bin 500 öğrenciye ulaştı. Gençler, Atletizm, Taekwondo, Badminton, Masa Tenisi, 3x3 Basketbol, Geleneksel Türk Okçuluğu, Ayak Tenisi, Futsal, Voleybol, Bilek Güreşi ve Güreş branşlarında yarıştı. Yarışmalar sonrasında toplam 564 öğrenci ile toplam 123 öğretmen ödüllerin sahibi oldu. İmam Hatip Spor Oyunlarında başarılı olan gençlere toplam 1 milyon 300 bin TL değerinde ödül verildi.