15 Temmuz Şehitleri’ne asker selamı

VODAFONE 41. İstanbul Maratonu’nun startını veren Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarış öncesi 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Burada asker selamı vererek Mehmetçikleri yadeden Kasapoğlu, “Sporun birleştirici bir unsur olduğunu bugün hep birlikte görüyoruz. Buraya dünyanın dört bir yanından gelen sporcular var. Dünyada adaletin, barışın, sulhun, şefkatin sembolü olan Mehmetçiğimizin barışa olan yürüyüşünü kimse durduramayacak. Aynı şekilde gençlerimizin, sporcularımızın Mehmetçiğimize olan sempatisini de durduramayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar UEFA’sıyla başka kurumlarıyla hiçbir şekilde spordaki yürüyüşümüzün önüne geçemeyecekler” dedi.