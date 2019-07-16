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‘15 Temmuz’u unutmayacağız’

Spor camiası, 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde yayınladığı mesajlarda kahraman Türk milletinin şanlı direnişini övdü, şehitlere rahmet etti, gazilere şükranlarını sundu.

  • Star Spor
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15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin üçüncü yıldönümünde spor camiası anlamlı mesajlar yayınladı:

● Nihat Özdemir (TFF Başkanı): 15 Temmuz mermi, tank, bombalara karşı tek vücut göğsünü siper eden milletimizin gösterdiği direnişle, hainlere karşı kazandığı unutulmayacak, unutturulamayacak bir zaferdir.

● Ali Koç (Fenerbahçe Başkanı): 15 Temmuz’da Türk Milleti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde harekete geçmiş; topyekün birlik ve beraberlik içerisinde bu hain saldırıya karşı koymuştur.

● G.Saray: Demokrasi destanı yazan milletimize teşekkür ediyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükran sunuyoruz.”

● Beşiktaş:“15 Temmuz’un yıl dönümünde sahip olduğumuz en büyük gücün; milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız.

● Ahmet Ağağlu (Trabzon): 15 Temmuz’un yıl dönümünde, darbe girişimini önlemek için canını siper eden aziz kahramanlarımızın anısı önünde saygı ve minnetle eğiliyorum.

Hainin son anları güvenlik kamerasında

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