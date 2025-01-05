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Spor

15. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonuna tarihi katılım

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü anısına gerçekleştirilen 15. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonuna 4 bin kişi katılarak rekor kırıldı.

IHA5 Ocak 2025 Pazar 11:18 - Güncelleme:
15. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonuna tarihi katılım
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15. Uluslararası Adaalna Kurtuluş Yarı Maratonu startını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve bürokratlar yaptı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın Milli Mücadele'deki önemli rolünü bu koşuyla Türkiye'ye büyük bir şerefle hatırlattıklarını ifade etti. "Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 10K, Çocuk ve Halk koşusu" Fuzuli Caddesi'nde başlayıp Merkez Park'ta sona erdi.

"MARATON KOŞUSU YENİ REKORLARA SAHNE OLDU"

Maratona Adana dışından 2 bin, 15 ülkeden 89 yabancı uyruklu sporcu katıldı. Geçen yıl 1800 kişinin katıldığı Maraton Koşusuna bu yıl 4 bin kişi katıldı.

"KOŞUYA OLİMPİYAT ŞAMPİYONU DA KATILDI"

Bu yıl maratonda bir ilk yaşandı. Yarışmada 3 bin metre kategorisinde 2016 Brezilya Olimpiyat Şampiyonu Ruth Jebet de yer aldı.

"2.5 AYLIK BEBEK DE MARATONA KATILDI"

Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve 10 K. koşusunun ardından Çocuk ve Halk koşusunda 2 buçuk aylık bebeğin anne ve babası koşarken bebek arabasında yarışmaya katılması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışma sonucunda derece alan sporculara ödülleri verildi.

  • 15. Uluslararası Adaalna Kurtuluş Yarı Maratonu
  • Adana Büyükşehir
  • Türkiye Atletizm Federasyonu

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