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Spor

15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası tamamlandı

Ordu'da düzenlenen 15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası sona erdi. Yeni Ordu Stadyumu'nda düzenlenen şampiyonanın son gününde, makaralı yay bireysel müsabakaları yapıldı. Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara ödüller verildi.

20 Ağustos 2023 Pazar 18:34 - Güncelleme:
15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası tamamlandı
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Ordu'da, 15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, organizasyonun başarıyla tamamlandığını belirterek, dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti.

Şampiyonada derece yapan sporcuların ilerleyen günlerde milli takım kampına katılacağının bilgisini veren Genç, genç yeteneklerin ilerleyen yıllarda Türkiye'yi Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda temsil edeceğini söyledi.

Genç, şampiyonanın Ordu'da yapılmasına katkı veren Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve ekibine de teşekkür etti.

Kızlar ve erkeklerde 13-14 yaş kategorisinde yaklaşık 600 sporcunun organizasyon için Ordu'ya geldiğini kaydeden Genç, şehrin burada başarılı sınav verdiğini sözlerine ekledi.

  • okçuluk şampiyonası
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