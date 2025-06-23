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Spor

15 Yaş Altı Milli Güreşçiler, şampiyona için İtalya'da

Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, 25-28 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek. Milli güreşçiler, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.

AA23 Haziran 2025 Pazartesi 18:49 - Güncelleme:
15 Yaş Altı Milli Güreşçiler, şampiyona için İtalya'da
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Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, 25-28 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek.

Dünya Güreş Birliğinin faaliyet takvimine göre, Caorle'deki organizasyon grekoromen, erkekler serbest stil ve kızlarda 10'ar sıklette yapılacak.

Milli güreşçiler, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.

Şampiyona, serbest stil kategorisinde yapılacak müsabakalarla başlayacak. Bu kategoride Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, şampiyonaya katılmak için İtalya'ya gitti.

Öte yandan Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası da 30 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde yine Caorle'de gerçekleştirilecek.

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