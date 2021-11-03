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Spor

15 yaşındaki Enes Sali, Romanya A Milli Takımı'nda

Romanya Milli Futbol Takımı'nın alt yaş kategorilerinde daha önce forma giyen Türk asıllı futbolcu Enes Sali, Romanya A Milli Futbol Takımı'na ilk kez davet edildi.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 17:27 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 17:27
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Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta takımında forma giyen 15 yaşındaki Enes Sali, Romanya'nın, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu ay oynayacağı İzlanda ve Liechtenstein maçları kadrosunda yer aldı.

Enes Sali dışında Galatasaray'dan Olimpiu Morutan ile Alexandru Cicaldau ve Gaziantep FK'dan Alin Tosca ile Alexandru Maxim de Romanya Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.

Türk asıllı futbolcu, geçen Eylül ayında Romanya tarihine de geçmişti. Enes Sali, Romanya Birinci Ligi'nde (Liga 1) gol atan en genç futbolcu olmuştu.

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta takımında forma giyen 15 yaşındaki Enes Sali, Acadamica Clienceni'yi 5-0 yendikleri lig maçında gol atarak Romanya tarihine geçmişti.

23 Şubat 2006 Kanada doğumlu Enes Sali, 15 yaş 202 günlük olarak Romanya liginin gol atan en genç oyuncusu oldu.

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