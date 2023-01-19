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Spor

1,5 yıl sonra futbola geri dönen Özer Hurmacı sakatlandı

Eski takımı Bursaspor ile anlaşarak 1,5 yıldır ara verdiği futbolculuk mesleğine geri dönen 36 yaşındaki Özer Hurmacı, yeşil beyazlı takımın bugünkü antrenmanında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

19 Ocak 2023 Perşembe 15:54 - Güncelleme:
1,5 yıl sonra futbola geri dönen Özer Hurmacı sakatlandı
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Yaklaşık 1,5 yıl ara verdikten sonra, eski takımı Bursaspor'la anlaşan ve yeşil sahalara dönen Özer Hurmacı sakatlandı.

Yeşil beyazlı takımın bugün yapılan antrenmanında sakatlık geçiren 36 yaşındaki futbolcunun arka adalesinde yırtık tespit edildiği duyuruldu.

Bursaspor'un resmi internet sitesinden Özer Hurmacı'nın sakatlığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcularımızdan Özer Hurmacı bugün yapılan antrenmanda sakatlık yaşamış, yapılan kontrollerin ardından arka adalesinde yırtık olduğu tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine hemen başlanmış olup sahalara dönüş süresi dört hafta olarak ön görülmektedir.

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