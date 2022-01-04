1,5 yılda 5 maça çıkmıştı, Göztepe'den ayrıldı

Göztepe, Macar kalecisi Balazs Megyeri'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.
Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Oyuncumuz Balazs Megyeri ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Balazs Megyeri'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."
Yunanistan'ın Atromitos takımından geçen sezon başında transfer edilen Megyeri, 1,5 yılda sadece 5 kez Göztepe forması giyebildi ve kalesinde 9 gol gördü.
Sarı kırmızılı kulüp, Megyeri gibi son olarak Atromitos'ta forma giyen ancak 1 Ocak 2022 itibariyle bonservisini eline alan Boşnak kaleci Kenan Piric ile prensipte anlaşmış ve 27 yaşındaki eldiveni İzmir'e davet etmişti.