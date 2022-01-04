1,5 yılda 5 maça çıkmıştı, Göztepe'den ayrıldı

4 Ocak 2022 Salı 17:18 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 17:18

Göztepe, Macar kalecisi Balazs Megyeri'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Oyuncumuz Balazs Megyeri ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Balazs Megyeri'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."

MEGYERI 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Yunanistan'ın Atromitos takımından geçen sezon başında transfer edilen Megyeri, 1,5 yılda sadece 5 kez Göztepe forması giyebildi ve kalesinde 9 gol gördü.

YENİ KALECİ DE ATROMITOS'TAN GELİYOR

Sarı kırmızılı kulüp, Megyeri gibi son olarak Atromitos'ta forma giyen ancak 1 Ocak 2022 itibariyle bonservisini eline alan Boşnak kaleci Kenan Piric ile prensipte anlaşmış ve 27 yaşındaki eldiveni İzmir'e davet etmişti.