15 yılın en kötüsü

SÜPER Lig’de önceki akşam deplasmanda Gazişehir’e 3-2 mağlup olan Beşiktaş, ilk 4 haftadaki performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Sezona Abdullah Avcı yönetiminde giren Siyah-Beyazlılar, şu ana kadar 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 4 puan topladı. Kartal, bu performansıyla son 15 sezonda en kötü sezon başlangıcına imza attı. Son olarak 2004-2005 sezonunun ilk 4 haftasında 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2 puan alan Beşiktaş, bu sezon son 15 sezonun ilk 4 haftaları itibariyle ilk kez eksi averaja düştü.

AVCI’NIN EN KÖTÜ 3’ÜNCÜ BAŞLANGICI

Geride kalan haftalarda 4 gol atarken, kalesinde 7 gol gören Kartal’ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı da, kendisinden önce takımda görev yapan 9 teknik adama göre daha kötü bir başlangıç yaptı. Avcı ayrıca kariyerinin en kötü 3’üncü sezon başlangıcına imza attı. Son 15 yılda en kötü başlangıcı 2004-2005’te Vicente Del Bosque 2 puanla yapmıştı. Sonrasındaki 14 sezonda Kartal’da Rıza Çalımbay, Jean Tigana, Ertuğrul Sağlam, Mustafa Denizli, Schuster, Carvalhal, Samet Aybaba, Bilic ve Şenol Güneş görev almıştı.