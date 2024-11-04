Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Suudi Arabistan'dan gelen bir teklifi reddettiğini uzun yıllardır arkadaşı olan Rumen menajer Giovanni Becali açıkladı.

GSP Romania'ya konuşan Becali, Suudi Arabistan'da 1. Lig'e yükselen bir takımın Jose Mourinho'ya teklif yaptığını belirtti.

Becali, Suudi Arabistan ekibinin Jose Mourinho'ya 3 yıl için 150 milyon euro teklif ettiğini ifade etti.

Becali, Mourinho'nun teklifi bir süre düşündükten sonra reddederek Fenerbahçe'yi seçtiğini şu sözlerle anlattı:

"Dedi ki: "Giovanni, ben Suudi Arabistan'a gitmiyorum, Türkiye'ye gidiyorum Çünkü yıllık 15 milyon euro değerinde iki yıllık bir kontratım var. Hala Avrupa'ya yakın, Fenerbahçe iyi bir takım, bazı iyi oyuncularım var!" dedi.