İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2024 Pazartesi / 3 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3374
  • EURO
    37,4577
  • ALTIN
    3028.84
  • BIST100
    8762.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 150 milyon euroluk teklifi reddetti! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe için geri çevirdiği o takım
Spor

150 milyon euroluk teklifi reddetti! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe için geri çevirdiği o takım

Romanya'nın ünlü futbolcu menajeri ve Jose Mourinho'nun eski arkadaşı olan Giovanni Becali, Portekizli teknik adama gelen astronomik teklifi duyurdu. Başarılı çalıştırıcının teklifi kısa bir süre düşündükten sonra Fenerbahçe'yi tercih ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

4 Kasım 2024 Pazartesi 11:50 - Güncelleme:
150 milyon euroluk teklifi reddetti! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe için geri çevirdiği o takım
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Suudi Arabistan'dan gelen bir teklifi reddettiğini uzun yıllardır arkadaşı olan Rumen menajer Giovanni Becali açıkladı.

GSP Romania'ya konuşan Becali, Suudi Arabistan'da 1. Lig'e yükselen bir takımın Jose Mourinho'ya teklif yaptığını belirtti.

Becali, Suudi Arabistan ekibinin Jose Mourinho'ya 3 yıl için 150 milyon euro teklif ettiğini ifade etti.

Becali, Mourinho'nun teklifi bir süre düşündükten sonra reddederek Fenerbahçe'yi seçtiğini şu sözlerle anlattı:

"Dedi ki: "Giovanni, ben Suudi Arabistan'a gitmiyorum, Türkiye'ye gidiyorum Çünkü yıllık 15 milyon euro değerinde iki yıllık bir kontratım var. Hala Avrupa'ya yakın, Fenerbahçe iyi bir takım, bazı iyi oyuncularım var!" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.