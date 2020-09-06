İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Eylül 2020 Pazar / 18 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    8,8127
  • ALTIN
    462.322
  • BIST100
    1086.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 16 futbolcuyla yollarını ayıran Alanyaspor'dan gençlik operasyonu
Spor

16 futbolcuyla yollarını ayıran Alanyaspor'dan gençlik operasyonu

Alanyaspor'da sezon sonu toplam 16 futbolcuyla yollar ayrıldı. Bu sezon transferde genellikle genç oyunculara yönelen Alanyaspor'a şu ana dek 9 oyuncu imza attı.

DHA06 Eylül 2020 Pazar 10:44 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 10:44
ABONE OL

Aytemiz Alanyaspor'da takımın yaş ortalaması düşüyor. Geçen yıl ligin en yaşlı kadrosuna sahip olan turuncu-yeşillilerde yeni sezon öncesi yapılan transferlerle yaş ortalaması düşmeye başladı.

Süper Lig'de 5'inci sezonuna hazırlanan Aytemiz Alanyaspor, transferde genç oyunculara yöneldi. Tecrübeli oyuncularla başarılı bir sezon geçiren Alanyaspor'da yönetim, yeni sezonda daha dinamik ve daha savaşçı bir takım oluşturmak için kadrosunu gençleştiriyor. Alanyaspor yönetimi sözleşmesi sona eren oyunculardan sadece Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesini yenilerken, turuncu yeşilli takımdan sezon sonu toplam 16 futbolcu ayrıldı. Bu sezon transferde genellikle genç oyunculara yönelen Alanyaspor'a şu ana dek 9 oyuncu imza attı.

LİGE DAHA GENÇ BİR TAKIMLA BAŞLAYACAK

Akdeniz temsilcisinde geçen sezon çoğunlukla ilk 11'de oynayan veya sonradan oyuna giren ve sezon sonu takımdan ayrılan futbolcuların yaş ortalaması 31,1 olurken, yaz transfer döneminde takıma katılan 9 futbolcunun yaş ortalaması 26,4 oldu. Daha genç bir kadroya sahip olan Alanyaspor'un bu sezon çok daha koşan ve baskılı bir takım olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.