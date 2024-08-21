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Spor

16 Yaş Altı Kadın Basketbol Takımı çeyrek finale yükseldi

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu dördüncü ve son maçında İrlanda'yı 61-50 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

21 Ağustos 2024 Çarşamba 01:42 - Güncelleme:
16 Yaş Altı Kadın Basketbol Takımı çeyrek finale yükseldi
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Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu dördüncü ve son maçında İrlanda'yı 61-50 mağlup etti.

Milli takım, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını 29-23 önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, sahadan 61-50 galip ayrıldı.

Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayan milliler, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonada diğer maçlar ise şu şekilde tamamlandı:

Romanya: 58 - Danimarka: 74

İzlanda: 66 - Büyük Britanya: 82

Portekiz: 77- Norveç: 26

Hollanda: 73 - Bulgaristan: 45

Çekya: 83 - Avusturya: 42

Litvanya: 83 - Bosna Hersek: 49

Ukrayna: 55 - Slovakya: 70

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