16 yaşında 100 milyon Euro: Moriba Kourouma
Barcelona, genç oyuncunun sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.
Barcelona, alt yapısı La Masia'dan yetişen Gine asıllı İspanyol futbolcu Moriba Kourouma’nın sözleşmesini uzattı. Genç oyuncunun serbest kalma bedeli ise 100 milyon Euro olarak belirlendi.
16 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmesi 2022 yılına kadar geçerli olacak.
Barcelona en son Jordi Alba ile sözleşme uzatmış ve futbolcunun serbest kalma bedelini 500 milyon Euro olarak belirlemişti.
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