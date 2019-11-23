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16 yaşındaki Emin kadroda

Galatasaray’da sakatların çokluğunda Başakşehir maçının kadrosunda 2003 doğumlu stoper Emin Bayram da kendisine yer buldu.

  • Star Spor
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Sarı-Kırmızılı kulüp, altyapıdan yetişen genç futbolcuyla 1 Kasım’da profesyonel sözleşme imzalamıştı. Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar kontrat yapılmıştı. Bu sezon U19 takımıyla 5 maça çıkan Emin, 1 de gol sevinci yaşamıştı.

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