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Spor

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Antalya'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası eleme turu maçlarının aday kadrosu açıklandı.

9 Ekim 2023 Pazartesi 19:51 - Güncelleme:
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, milli takım, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde İskoçya, Belarus ve Kazakistan ile 7. Grup'ta mücadele edecek.

Teknik direktör Uğur İnceman yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleciler: Mehmet Tuğra Yeşilyurt (Beşiktaş), Luca Ekrem Stancic (Bayern Münih), Burak Özkanlı (Hertha Berlin)

Defans: Berk Metin Erdoğan, Cumali Gürsel (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Bayern Münih), Boran Eligüzel (Fenerbahçe), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü), Uğur Şahin (MSV Duisburg), Emre Can Duran (Royal Antwerp)

Orta saha-forvet: Özder Özcan (ADO Den Haag), Mustafa Erhan Hekimoğlu, Enes Çinemre, Ozan Sevim (Beşiktaş), Mustafa Özbay (EMS Yapı Sivasspor), Berkay Aslan (Augsburg), Battal Ömer Duldar (Twente), Robert Atsup, Yasir Boz, Mustafa Sezai Gülmez (Fenerbahçe), Ege Araç (Galatasaray), Muhammed Mustafa Özkan (Hertha Berlin), Muhammed Hamza Korkmaz (IF Brommapojkarna), Mehmet Burak Reçber (Queens Park Rangers)

Emirhan Spor Kompleksi'nde yapılacak maçlarda Türkiye, 21 Ekim'de Kazakistan ile karşı karşıya gelecek. 24 Ekim'de Belarus ile karşılaşacak milli takım, gruptaki son maçını 27 Ekim'de İskoçya ile yapacak.

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