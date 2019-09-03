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17 senede 10 kupa

Çok sevdiği kulübüne antrenör olarak hizmet edecek olan kaleci Volkan Demirel; 5 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı ve “Fener’e hizmetin yeri olmaz. Ömür boyu burada olmak istiyorum” dedi.

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FENERBAHÇE’DE 17 yıllık kaleci Volkan Demirel dönemi kapandı, antrenör Volkan Demirel devri başlıyor. 6 Ağustos 2002’de Kartal’dan transfer olduğu Sarı-Lacivertli renklere 17 yıl hizmet veren Kanarya’nın milli eldiveni Volkan, aktif futbol yaşamını noktaladı ama Fenerbahçe’ye hizmete kulübede devam edecek. Teknik patron Ersun Yanal’ın yardımcısı olacak Volkan, ayrıca futbol takımına da ağabeylik yapacak. 63 kez milli takımların kalesini koruyan Volkan 17 senede tam 10 şampiyonluk yaşadı.

2 TÜRKİYE, 3 SÜPER KUPA KALDIRDI

17 yıllık serüvende Fener’in kalesini 515 maçta koruyan Volkan, 505 golü kalesinde görürken, 193 karşılaşmada gol yemedi. 5 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Volkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni görev için şunları yazdı: “Fenerbahçe’ye hizmetin yeri olmaz. Ömür boyu burada olmam dileğiyle. Camiamıza hayırlı olsun.” Volkan’ın eşi Zeynep Hanım da, “Ben eşim sayesinde taraftarları ve bu kulübü sevdim. İyi ki başka takım değil, Fenerbahçe” paylaşımı yaptı.

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