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Spor

17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda finalde

17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi.

08 Ekim 2020 Perşembe 20:17 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 20:33
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17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı.

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milli takım, 18-25, 25-21, 26-24 ve 25-20'lik setlerle rakibini 3-1 mağlup etti.

1. Grup'taki tüm maçlarını kazanarak yarı finale çıkan milliler, Sırbistan'ı da eleyerek namağlup finale çıktı.

Türkiye, yarın TSİ 20.00'de Rusya ile İtalya arasındaki yarı final maçının kazananı ile şampiyonluk maçına çıkacak. Sırbistan ise aynı karşılaşmanın kaybedeni ile üçüncülük maçı oynayacak.

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