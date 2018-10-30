17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Slovakya'ya 3-0 yenildi

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu 10. Grup'taki üçüncü ve son maçında Slovakya'ya 3-0 yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son karşılaşmasını, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde Slovakya ile yaptı.

Belçika Futbol Federasyonundan Lawrance Visser’in yönettiği karşılaşmadan Slovakya, 28 ve 51. dakikalarda Tomas Suslov, 35. dakikada ise Roman Cerepkai'nin golleriyle 3-0 galip ayrıldı.

Kuzey İrlanda - San Marino: 6-0

Grubun diğer maçında Kuzey İrlanda, San Marino'yu 6-0 yendi.

İlk maçında San Marino'yu 6-0 yenen ve ikinci maçında Kuzey İrlanda'yla 1-1 berabere kalan milliler, grup maçlarını 4 puanla 3. sırada bitirdi.

Grubu 9 puanla lider tamamlayan Slovakya ile 4 puan ve averaj üstünlüğü ile ikinci olan Kuzey İrlanda, Avrupa Şampiyonası Elit Tur'a yükseldi.