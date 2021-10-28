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Spor

17 Yaş Altı Milli Takım'ın Almanya maçı kadrosu açıklandı

Almanya ile 12-15 Kasım tarihlerinde deplasmanda iki hazırlık maçı yapacak 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 15:24 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 15:24
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Hannover şehrinde oynanacak karşılaşmalar için aday kadroya davet edilen oyuncular 5 Kasım Cuma günü saat 17.00'de Antalya Manavgat'taki Xanthe Otel'de toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Soykan Başar'ın yaptığı 17 Yaş Altı Milli Takım aday kadrosunda şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Dilmen (Medipol Başakşehir), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor)

Defans: Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Hamza Baran Arıkan (Bursaspor), Arda Kırgıl (Altınordu), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), İzzet Ali Erdal (1.FSV Mainz 05), Arda Deniz Yavaş (Galatasaray), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Berkay Yılmaz (SC Freiburg)

Orta Saha: Furkan Yöntem (Altınordu), Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Arda Güler (Fenerbahçe), Emirhan Kayar (Galatasaray), Emir Bars (PSV Eindhoven), Ali Eren Ersungur (TSG 1899 Hoffenheim), Emirhan Acar (AKA Tirol), Kenan Yıldız (FC Bayern München)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg)

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