1.8 milyon euro için ihtarname!

CİM-BOM’DA kadro dışı bırakılan Serdar Aziz, 1.8 milyon euroluk alacağı için Sarı-Kırmızılı kulübe ihtarname gönderdi. Geçen sezona ait yaklaşık 950 bin euro alacağı bulunan, bu sezondan da 4 maaşını almayan, alacağı yaklaşık 1.8 milyon euroyu bulan milli futbolcunun avukatı dün sabah Bakırköy 18.Noter aracılığı ile Florya’ya ödeme emri gönderdi. Daha önce de Eren Derdiyok alacakları için kulübe ihtarname çekmişti. Fenerbahçe’ye gitmek için temaslarda bulunan Serdar için, Galatasaray 4,5 milyon euroluk bonservis bedeli istiyor.