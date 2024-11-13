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Spor

18 Yaş Altı Milli Takım, Fransa'yı tek golle geçti

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Sakarya'da yaptığı hazırlık maçında Fransa'yı 1-0 mağlup etti. 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Sapanca'da 19 Kasım Salı günü Hollanda ile hazırlık maçı yapacak.

13 Kasım 2024 Çarşamba 18:35 - Güncelleme:
18 Yaş Altı Milli Takım, Fransa'yı tek golle geçti
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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Sakarya'da yaptığı hazırlık maçında Fransa'yı 1-0 mağlup etti.

Sapanca Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Yunus Aytekin Atabek yönetirken, yardımcılıklarını Ömer Faruk Şahin ve Furkan Köknar yaptı.

Milli takım karşılaşmaya Kerem Matışlı, Deniz Emre Ofli, Arda Ünyay, Arda Vurucu, Ege Araç, Berkay Aslan, Özder Özcan, Hasan Hüseyin Bulut, Metin Şen, Hüseyin Maldar ve Battal Ömer Duldar 11'iyle başladı.

Fransa ise sahaya Jules Stawiecki, Lliesse Salhi, Axel Tape, Mathys Angely, Enzo Sternal, İbrahim Mbaye, İbrahim Yayiya Kante, Yoann Chauvin, Nadir El Jamali, Enzo Molebe ve Ramses Imbondo 11'iyle çıktı.

Milli takım, 50. dakikada Berkay Aslan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde iki takım da gol atamayınca karşılaşma bu skorla bitti.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Sapanca'da 19 Kasım Salı günü de Hollanda ile hazırlık maçı yapacak.

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