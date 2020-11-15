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Spor

18'lik Alperen Şengün'ün kariyer rekoru Beşiktaş'a yetmedi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 82-72 yendi . Lig'de Aliağa Petkim spor 4. galibiyetini alırken, Beşiktaş 7. kez mağlup oldu.

15 Kasım 2020 Pazar 15:51 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 15:51
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Aliağa Petkimspor, Beşiktaş'ı 82-72 mağlup etti. 

Petkim'de Kendrick John Ray 19, Ian Hummer 17 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Beşiktaş'a 30 sayı, 13 ribaundla kariyer rekoru kıran 18 yaşındaki yıldız adayı Alperen Şengün'ün müthiş performansı yetmedi.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikasını 8-7 üstün geçen Aliağa Petkimspor, son bölümde Ege ve Ray'in basketleriyle periyodu 22-15 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Ege'nin basketleriyle farkı 8 sayıya (26-18) kadar çıkaran ev sahibi ekip karşısında Beşiktaş, Johnson ve Blackmon'la 7-0'lık seriyle farkı 1 sayıya indirdi: 25-26. Ancak aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Aliağa Petkimspor, 7 farka ulaştığı (37-30) devreyi 42-38 galip bitirdi.

Üçüncü periyotta ilk 2 dakikalık bölümden sonra etkili bir oyun ortaya koyan Aliağa Petkimspor farkı 10 sayıya (58-48) çıkardığı periyodu 68-59 önde tamamladı.

Son periyotta da etkinliğini sürdüren Aliağa Petkimspor, müsabakadan 82-72 galip ayrıldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Halil Baldemir, Musa Kazım Çetin

Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 9, Ray 19, Wimbush 7, Zack 12, Hummer 17, Yiğitcan Turna, Ege Arar 10, Hakan Yapar 2, Canberk Kuş, Dorukhan Engindeniz 6, Alp Karahan

Beşiktaş: Mehmet Yağmur, Blackmon 18, Sadık Emir Kabaca 4, Egehan Arna 2, Alperen Şengün 30, Sedat Ali Karagülle, Furkan Haltali, Ömer Yasir Küçük 3, Johnson 15, Hakan Sayılı, Oğuzhan Göktepe,

1. periyot: 22-15

Devre: 42-38

3. periyot: 68-59

5 faulle çıkanlar: 37.58 Ege Arar (Aliağa Petkimspor), 38.42 Sadık Emir Kabaca (Beşiktaş)

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