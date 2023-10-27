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Spor

18'de 18! Fenerbahçe dolu dizgin devam ediyor

Fenerbahçe Konferans Ligi 3. hafta karşılaşmasında Ludogorets'i konuk etti. İlk 11'de 6 farklı oyuncuyla rotasyonlu bir şekilde mücadeleye başlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, alışılmış temposunda oynamasa da maçı 3-1'lik skorla kazanmayı başardı. Sezon başından beri oynadığı kısıtlı sürede etkili bir performans çizemeyen Miha Zajc ise attığı iki gol ile maçın yıldızı oldu.

27 Ekim 2023 Cuma 09:03 - Güncelleme:
18'de 18! Fenerbahçe dolu dizgin devam ediyor
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 3. hafta maçında Ludogorets'i konuk etti. Nordsjaelland'ı 3-1, Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 3'te 3 için sahaya çıktı.

İSMAİL KARTAL'DAN İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets maçına ligde oynadıkları Hatayspor karşılaşmasının ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak başladı. Tecrübeli teknik adam, Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Dzeko'ya ilk 11'de yer vermedi. Bu oyuncuların yerine İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde, Crespo, Kent, Zajc ve Batshuayi ilk 11'de sahaya çıktı.

TARAFTARLARDAN TÜRK BAYRAKLI GÖRSEL ŞÖLEN

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets ile karşılaştığı maçta taraftarlara Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar maçtan önce ellerindeki bayrakları sallayarak görsel şölen oluşturdular.

FENERBAHÇE RAHAT KAZANDI

Sarı-Lacivertli temsilcimiz, sahasında ağırladığı Bulgar ekibi Ludogorets'i 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı ve gruptaki puanını 9'a çıkardı.

PERDEYİ BATS AÇTI, ZAJC KAPATTI

Fenerbahçe'de fileleri 42'nci dakikada Michy Batshuayi ile 52 ile 90+3'üncü dakikalarda Miha Zajc havalandırdı. Ludogorets'in tek golü 65'inci dakikada kendi kalesini havalandıran Rodrigo Becao'dan geldi.

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