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Spor

19 Mayıs paylaşımı yapmıştı! Samet Akaydin Panathinaikos'ta kadro dışı bırakıldı

Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Samet Akaydin yaptığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı. İşte detaylar...

20 Mayıs 2024 Pazartesi 15:02 - Güncelleme:
19 Mayıs paylaşımı yapmıştı! Samet Akaydin Panathinaikos'ta kadro dışı bırakıldı
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Fenerbahçe'nin Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Panathinaikos Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydın'dan paylaşımını kaldırmasını istedi.

30 yaşındaki milli futbolcu paylaşımı kaldırmayan Samet Akaydın, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı.

Bu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Samet Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

  • samet akaydin
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