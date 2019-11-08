19 milyon euro buhar oldu

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GALATASARAY, mali tabloyu düzeltmek için bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden gelecek paraya büyük önem veriyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-Kırmızılı takım, geride kalan 4 maçta sadece Club Brugge ile berabere kalarak 1 puan toplayıp 1 milyon 300 bin euro gelir elde edebildi. Aslan 4 karşılaşmayı da kazansaydı UEFA’dan gelecek 10 milyon 800 bin euroluk bir miktarı kasasına koyacaktı. Ancak 3 yenilgi ve 1 beraberlikle kaybettiği miktar 9 milyon 500 bin euroyu buldu. Aslan gruptan çıkamadığı için ayrıca 9 milyon 500 bin euro daha kaybetti. Böylece kasaya girmeyen toplam miktar 19 milyon euroyu buldu.