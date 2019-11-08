24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7541
  • 6,366
  • 274.597
  • 103544
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

19 milyon euro buhar oldu

GALATASARAY, mali tabloyu düzeltmek için bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden gelecek paraya büyük önem veriyordu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

STAR

GALATASARAY, mali tabloyu düzeltmek için bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden gelecek paraya büyük önem veriyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-Kırmızılı takım, geride kalan 4 maçta sadece Club Brugge ile berabere kalarak 1 puan toplayıp 1 milyon 300 bin euro gelir elde edebildi. Aslan 4 karşılaşmayı da kazansaydı UEFA’dan gelecek 10 milyon 800 bin euroluk bir miktarı kasasına koyacaktı. Ancak 3 yenilgi ve 1 beraberlikle kaybettiği miktar 9 milyon 500 bin euroyu buldu. Aslan gruptan çıkamadığı için ayrıca 9 milyon 500 bin euro daha kaybetti. Böylece kasaya girmeyen toplam miktar 19 milyon euroyu buldu.

Evanjelist örgüt, Suriye´de YPG/PKK´lı teröristleri böyle kurtarmış

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

O soruya Başkan Erdoğan'dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

O soruya Başkan Erdoğan'dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Çelik: Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek

Çelik: Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek

Medipol Başakşehir çok farklı

Medipol Başakşehir çok farklı

Beşiktaş'tan erken veda

Beşiktaş'tan erken veda

Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili yeni gelişme! Soruşturma açıldı

Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili yeni gelişme! Soruşturma açıldı

Valilikten 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama

Valilikten 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama
 

POPÜLER HABERLER

O soruya Başkan Erdoğan´dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

O soruya Başkan Erdoğan´dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

Dayanılmaz ağrılarla hastaneye kaldırıldı... Kulağından öyle bir şey çıktı ki!

Dayanılmaz ağrılarla hastaneye kaldırıldı... Kulağından öyle bir şey çıktı ki!

Vahayı andırıyor... Görüntüsüyle dikkat çekiyor

Vahayı andırıyor... Görüntüsüyle dikkat çekiyor

Yer: Rize! Yeraltından çıkan buharın sırrı araştırılıyor

Yer: Rize! Yeraltından çıkan buharın sırrı araştırılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA