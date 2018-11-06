19 Premier Lig ekibi, Manchester City'ye karşı ayaklandı

Manchester City hakkında şok eden iddialar ve belgelerini ortaya çıkmasından sonra, Premier Lig'in önde kulüpleri de harekete geçti.

Alman haber dergisi Der Spiegel'de yer alan haberlerde; Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un yanlış belirtilen sponsorluk rakamlarıyla bildirilenden daha fazla kulübe para aktardığı ve bu şekilde Finansal Fair Play kurallarını hiçe saydığı bilgileri yer almıştı.

"DİĞER KULÜPLER KURALLARA UYUYOR! CITY..."

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Telegraph'a konuşan Premier Lig'in büyük kulüplerinden birinin yöneticisi, "Yasaların etrafından dolaşarak başarılı olmak gibi bir model belirlemişler. Der Spiegel'in haberleri doğruysa, bu diğer kulüpler için çok hayal kırıklığı yaratan bir durum. Çünkü, diğer kulüpler kuralların izin verdiği ölçüde hareket edebiliyorlar. Diğer kulüpler FFP limitleri içerisinde kalırken, bir tanesi bunun dışına çıkma cüreti gösteriyor. Diğer 19 Premier Lig kulübünde bu tür sponsorluklar yok zaten." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Premier Lig büyüklerinden birinin yöneticisi, "Manchester City, futbolu herkes için değiştirdi. Kurallar varsa uyulmalıdır ve saygı gösterilmelidir. Bunun düzgünce denetlenmesi ve uygulanması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"UEFA'YI 10 SENE SUÇLAR DURURUM"

Der Spiegel'de yer alan haberde, Manchester City Kulüp Avukatı Simon Cliff'in, City Başkanı Khaldoon Al Mubarak ile yazışmaları yer almıştı. Ayrıca, Al Mubarak'ın dönemin UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino'ya, "Dünyanın en iyi 50 avukatını tutar, 30 milyon Euro para harcar, UEFA'yı 10 sene boyunca suçlar dururum." sözleri basına yansımıştı.

Manchester City ise Der Spiegel'in tüm iddialarını, "Kulübün imajına zarar verme çabaları" olarak değerlendirdi.

(Sporx)